Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina muova il fondo della classifica

vedi letture

La Fiorentina, con la vittoria in extremis in casa contro la Cremonese per 1-0 grazie a Moise Kean entrato da sette minuti in campo, muove la zona bassa della classifica. I viola agganciano a dodici punti il Pisa (che ha pareggiato contro il Genoa ieri) e l'Hellas Verona (che ha due partite in meno, una domani e una da recuperare). Soprattutto la squadra di Vanoli si porta a soli tre punti dal Genoa che, al momento, rappresenta la salvezza. Per la Cremonese altro stop, anche se per il momento la classifica non è ancora così preoccupante.

LA CLASSIFICA

1. Milan 38 (17)

2. Napoli 37 (17)

3. Inter 36 (16)

4. Roma 33 (17)

5. Juventus 33 (18)

6. Como 30 (17)

7. Bologna 26 (16)

8. Lazio 24 (18)

9. Sassuolo 23 (18)

10. Udinese 22 (18)

11. Atalanta 22 (17)

12. Cremonese 21 (18)

13. Torino 20 (17)

14. Cagliari 18 (18)

15. Parma 18 (17)

16. Lecce 17 (17)

17. Genoa 15 (18)

18. Fiorentina 12 (18)

19. Hellas Verona 12 (16)

20. Pisa 12 (18)