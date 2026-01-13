Serie A, la classifica aggiornata: le prime 5 squadre in 4 punti
Si è chiusa ieri sera la ventesima giornata del campionato di Serie A Enilive. La Juventus ha risposto alla grande alla vittoria della Roma e approfitta dei pareggi delle prime tre: 5-0 alla Cremonese, con giallorossi e Napoli raggiunti in classifica a quota 39, a un solo punto dal Milan e a 4 dall'Inter. La classifica vede cinque squadre in quattro punti: i recuperi nella settimana rimetteranno tutto in equilibrio. Per la Cremonese altra battuta d'arresto, situazione ancora non allarmante ma è necessario invertire la rotta.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 43*
Milan 40*
Napoli 39*
Roma 39
Juventus 39
Como 34*
Atalanta 31
Lazio 28
Bologna 27*
Udinese 26
Sassuolo 23
Torino 23
Cremonese 22
Parma 21*
Genoa 19
Cagliari 19
Lecce 17*
Fiorentina 14
Verona 13*
Pisa 13
* una partita in meno
