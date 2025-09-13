Serie A, la classifica aggiornata: prima vittoria per il Cagliari

di Francesco Finulli

Dopo la vittoria del Cagliari sul Parma per 2-0 nella prima partita del terzo turno del campionato di Serie A Enilive 2025/2026, i sardi trovano i primi tre punti del loro campionato e si portano momentaneamente in quinta posizione. Ancora a secco di vittorie i ducali di mister Cuesta che hanno collezionato un solo punto in tre partite. La situazione in classifica.

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Napoli 6
2. Juventus 6
3. Cremonese 6
4. Roma 6
5. Cagliari 4*
6. Udinese 4
7. Inter 3
8. Lazio 3
9. Milan 3
10. Como 3
11. Bologna 3
12. Atalanta 2
13. Fiorentina 2
14. Pisa 1
15. Genoa 1
16. Parma 1*
17. Lecce 1
18. Hellas Verona 1
19. Torino 1
20. Sassuolo 0