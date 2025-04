Serie A, la classifica: il Milan resta 9^, possibilità sorpasso della Roma sulla Lazio

Vittoria preziosissima per il Como, che grazie alle ultime due vittorie stacca di fatto il pass per godersi un finale di campionato tranquillo verso la salvezza. Sono infatti adesso ben 12 i punti di vantaggio per Fabregas e i suoi ragazzi sulla zona rossa, a 6 giornate dalla fine dei giochi manca ormai solamente la matematica per garantire ai lariani la permanenza nel massimo campionato italiano.

Questa la classifica aggiornata della Serie A alla 32^ giornata, con ancora 2 partite da giocare:

Inter 71 punti (32 partite)

Napoli 65 (31)

Atalanta 61 (32)

Juventus 59 (32)

Bologna 57 (32)

Lazio 55 (31)

Roma 53 (31)

Fiorentina 53 (32)

Milan 51 (32)

Torino 40 (32)

Udinese 40 (32)

Genoa 39 (32)

Como 36 (32)

Verona 32 (32)

Cagliari 30 (32)

Parma 28 (32)

Lecce 26 (32)

Empoli 24 (31)

Venezia 24 (32)

Monza 15 (32)

I risultati e la programmazione della 32^ giornata di Serie A, con 2 partite ancora da giocare:

Udinese-Milan 0-4 (Leao, Pavlovic, Theo Hernandez, Reijnders)

Venezia-Monza 1-0 (Fila)

Inter-Cagliari 3-1 (Arnautovic (I), Lautaro (I), Piccoli (C), Bisseck (I))

Juventus-Lecce 2-1 (Koopmeiners (J), Yildiz (J), Baschirotto (L))

Atalanta-Bologna 2-0 (Retegui, Pasalic)

Fiorentina-Parma 0-0

Hellas Verona-Genoa 0-0

13/04/2025 Domenica 18.00 Como-Torino 0-0

13/04/2025 Domenica 20.45 Lazio-Roma (DAZN)

14/04/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Empoli (DAZN)