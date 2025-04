Serie A, la classifica: Milan, anche la Conference è complicata. Roma a +5

vedi letture

Manca solo una partita per concludere il 31° turno di Serie A Enilive, non una partita da niente. Questa sera il Bologna, quarto in classifica e con l'opportunità di salire al terzo posto con una vittoria, ospita il Napoli che con tre punti può portarsi a un solo punto di distanza dall'Inter capolista. Il Milan al momento ha 8 punti di svantaggio rispetto al quarto posto e 5 dal settimo che può valere la Conference League. Situazione complicatissima per i rossoneri in ottica europea.

Serie A, la classifica aggiornata

Inter 68 punti (31 partite giocate)

Napoli 64 (30)

Atalanta 58 (31)

Bologna 56 (30)

Juventus 56 (31)

Lazio 55 (31)

Roma 53 (31)

Fiorentina 52 (31)

Milan 48 (31)

Udinese 40 (31)

Torino 40 (31)

Genoa 38 (31)

Como 33 (31)

Hellas Verona 31 (31)

Cagliari 30 (31)

Parma 27 (31)

Lecce 26 (31)

Empoli 24 (31)

Venezia 21 (31)

Monza 15 (31)