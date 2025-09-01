Serie A, la seconda giornata si è chiusa col botto: quattro squadre al comando

La seconda giornata di Serie A si è chiusa col sorprendente ko casalingo dell'Inter contro l'Udinese. Nerazzurri che si illudono con Dumfries e che vengono ribaltati già nel primo tempo. Tutto facile invece per la Lazio, che cala il poker contro il Verona e riscatta la pessima prestazione di Como. Il campionato tornerà fra due settimane, dopo la finestra dedicata alle nazionali. E si giocherà finalmente con le rose definitive, almeno fino al mercato di gennaio.



Venerdì 29 agosto

CREMONESE - SASSUOLO 3-2

37' Terracciano, 39' Vázquez, 64' Pinamonti, 73' Berardi

90'+3 De Luca

LECCE - MILAN 0-2

66' Loftus-Cheek, 86' Modric

Sabato 30 agosto

BOLOGNA - COMO 1-0

59' Orsolini

PARMA - ATALANTA 1-1

79' Pasalic, 85' Cutrone

NAPOLI - CAGLIARI 1-0

90' + 5 Zambo Anguissa

PISA - ROMA 0-1

55' Soulé

Domenica 31 agosto

GENOA - JUVENTUS 0-1

73' Vlahovic

TORINO - FIORENTINA 0-0

INTER - UDINESE 1-2

17' Dumfries (I), 29' Davis (U), 40' Atta (U)

LAZIO - HELLAS VERONA 4-0

3' Guendouzi, 10' Zaccagni, 41' Castellanos, 82' Dia



CLASSIFICA

1. Napoli 6

2. Juventus 6

3. Cremonese 6

4. Roma 6

5. Udinese 4

6. Inter 3

7. Lazio 3

8. Milan 3

9. Como 3

10. Bologna 3

11. Atalanta 2

12. Fiorentina 2

13. Cagliari 1

14. Pisa 1

15. Genoa 1

16. Parma 1

17. Lecce 1

18. Hellas Verona 1

19. Torino 1

20. Sassuolo 0

MARCATORI

2 reti: Thuram (Inter) e Vlahovic (Juventus)

1 rete: Scamacca e Pasalic (Atalanta); Orsolini (Bologna); Luperto (Cagliari); Douvikas e Paz (Como); Baschirotto, Bonazzoli, De Luca, Terracciano e Vazquez (Cremonese); Mandragora (Fiorentina); Serdar (Hellas Verona); Bastoni, Bonny, Dumfries e Lautaro Martinez (Inter); David (Juventus); Castellanos, Dia, Guendouzi e Zaccagni (Lazio); Loftus-Cheek, Pavlovic e Pulisic (Milan); De Bruyne, McTominay e Zambo Anguissa (Napoli); Cutrone (Parma); Soulé e Wesley (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo); Atta, Davis e Kristensen (Udinese)

SERIE A, 3ª GIORNATA

Sabato 13 settembre

CAGLIARI - PARMA (ore 15)

JUVENTUS - INTER (ore 18)

FIORENTINA - NAPOLI (ore 20.45)

Domenica 14 settembre

ROMA - TORINO (ore 12.30)

ATALANTA - LECCE (ore 15)

PISA - UDINESE (ore 15)

SASSUOLO - LAZIO (ore 18)

MILAN - BOLOGNA (ore 20.45)

Lunedì 15 settembre

HELLAS VERONA - CREMONESE (ore 18.30)

COMO - GENOA (ore 20.45)