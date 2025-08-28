Serie A, le designazioni arbitrali per la seconda giornata: Lecce-Milan a Marinelli
Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 2ª giornata del Campionato di Serie A 2025/26 in programma da venerdì 29 a domenica 31 agosto.
CREMONESE – SASSUOLO Venerdì 29/08 h. 18.30
GUIDA
BARONE – MONACO
IV: CALZAVARA
VAR: GARIGLIO
AVAR: SOZZA
LECCE – MILAN
MARINELLI
DEI GIUDICI – MASTRODONATO
IV: ARENA
VAR: GHERSINI
AVAR: MERAVIGLIA
BOLOGNA – COMO Sabato 30/08 h. 18.30
DOVERI
PALERMO – CATALLO
IV: TREMOLADA
VAR: DI PAOLO
AVAR: PEZZUTO
PARMA – ATALANTA Sabato 30/08 h. 18.30
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: AURELIANO
AVAR: PAIRETTO
NAPOLI – CAGLIARI Sabato 30/08 h. 20.45
BONACINA
ROSSI C. – BAHRI
IV: MARCENARO
VAR: LA PENNA
AVAR: PATERNA
PISA – ROMA Sabato 30/08 h. 20.45
COLLU
CECCONI – ROSSI M.
IV: MANGANIELLO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARESCA
GENOA – JUVENTUS h. 18.30
CHIFFI
MONDIN – FONTEMURATO
IV: FOURNEAU
VAR: PATERNA
AVAR: LA PENNA
TORINO – FIORENTINA h. 18.30
ABISSO
PERETTI – PERROTTI
IV: AYROLDI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DIONISI
INTER – UDINESE h. 20.45
MARCHETTI
BACCINI - COLAROSSI
IV: ZUFFERLI
VAR: MARINI
AVAR: AURELIANO
LAZIO – VERONA h. 20.45
CREZZINI
COSTANZO – GARZELLI
IV: COLOMBO
VAR: PEZZUTO
AVAR: MARESCA
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan