Serie A, tutto il programma della domenica. Oltre al Milan c'è il big match Como-Roma

Serie A, tutto il programma della domenica. Oltre al Milan c'è il big match Como-Roma
Oggi alle 07:12News
di Manuel Del Vecchio

Dopo tre settimane di paura torna finalmente una domenica di Serie A. Oggi in campo, oltre al Milan, anche il big match Como-Roma ad ora di pranzo. Chiude la Juventus in casa del Cagliari nel posticipo serale.

SERIE A, LA DOMENICA DELLA SESTA GIORNATA

Como-Roma 12.30
Lazio-Monza 15.00
Lecce-Bologna 15.00
Sassuolo-Milan 18.00 DAZN-Sky
Cagliari-Juventus 20.45

SERIE A, LE PARTITE DISPUTATE FINORA

Genoa-Fiorentina 2-1
Inter-Parma 3-0
Napoli-Frosinone 3-0