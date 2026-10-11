Serie A, tutto il programma della domenica. Oltre al Milan c'è il big match Como-Roma
Dopo tre settimane di paura torna finalmente una domenica di Serie A. Oggi in campo, oltre al Milan, anche il big match Como-Roma ad ora di pranzo. Chiude la Juventus in casa del Cagliari nel posticipo serale.
SERIE A, LA DOMENICA DELLA SESTA GIORNATA
Como-Roma 12.30
Lazio-Monza 15.00
Lecce-Bologna 15.00
Sassuolo-Milan 18.00 DAZN-Sky
Cagliari-Juventus 20.45
SERIE A, LE PARTITE DISPUTATE FINORA
Genoa-Fiorentina 2-1
Inter-Parma 3-0
Napoli-Frosinone 3-0
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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