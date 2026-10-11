Le telecronache di Sassuolo-Milan. Al commento tecnico su Sky c'è un ex rossonero

La telecronaca di Sassuolo-Milan fra Sky e DAZN

Queste le squadre di telecronisti e commentatori annunciate per Sassuolo-Milan di domani alle ore 18:00. La partita sarà trasmessa in diretta sia su DAZN che su Sky.

LA TELECRONACA DI SASSUOLO-MILAN

DAZN

Telecronaca di Edoardo Testoni, commento tecnico di Dario Marcolin.

Sky

Telecronaca di Federico Zancan, commento tecnico di Riccardo Montolivo.

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN

Sassuolo-Milan, domenica 11 ottobre 2026

Ore: 18:00

Stadio: Mapei Stadium di Reggio Emilia

TV: Dazn, SkySport

Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV

Web: diretta testuale su MilanNews.it