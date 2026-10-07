Serie A, si riparte! Braglia: "Mi aspetto un cambio di passo dal Milan che non ha ancora un'identità"

L'ex portiere Simone Braglia, intervenuto ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, ha parlato così di Milan e Juventus in vista della ripartenza del campionato dopo la lunga sosta per le nazionali: "Mi aspetto un cambio di passo dal Milan. La Juve ha già un'identità, anche se ci sono incongruenze davanti. Al Milan l'identità ancora non la vedo. Boban ha detto che il Milan deve vincere, così come la Juve, i titoli lo dicono. Devono lottare per vincere il campionato, al momento vedo la Juve leggermente più avanti. Ora deve dare una risposta il Milan. Ritengo poi che Spalletti conosca meglio il nostro campionato, Amorim ancora no. Dopo un lungo stop, che ripartenza di campionato sarà? Mi aspetto una ripartenza forte da parte del Como. Considero il Como una delle squadre che può anche vincere il campionato e potrebbe vincere con la Roma. Ho visto Nico Paz, Da Cunha in Nazionale, credo che possa tornare forte".

Questo il programma della 6^ giornata di Serie A in programma nel prossimo weekend:

SABATO 10/10

ore 15, Genoa-Fiorentina

ore 18, Inter-Parma

ore 20.45, Napoli-Frosinone

DOMENICA 11/10

ore 12.30, Como-Roma

ore 15, Lazio-Monza

ore 15, Lecce-Bologna

ore 18, Sassuolo-Milan

ore 20.45, Cagliari-Juventus

LUNEDÌ 12/10

ore 18.30, Atalanta-Venezia

ore 20.45, Torino-Udinese