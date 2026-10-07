Nuovo San Siro, quali sono i prossimi passi? Rendering, inizio dei lavori nel 2027 e stadio pronto nel 2031

Dopo che il TAR ha bocciato tutti i ricorsi, prosegue il progetto del nuovo stadio di Milan e Inter. Ecco le prossime tappe

Dopo che il TAR della Lombardia ha respinto tutti i ricorsi contro la vendita di San Siro e delle zone circostanti a Milan e Inter, quali sono i prossimi passi verso la costruzione del nuovo stadio? La Gazzetta dello Sport spiega che i prossimi appuntamenti sono la presentazione del nuovo rendering disegnato dagli studi Foster + Partners e Manica che è atteso tra fine ottobre e inizio novembre e il passaggio della Valutazione Ambientale Strategica, che è invece previsto entro metà dicembre.

Successivamente il cronoprogramma di Milan e Inter prevede che, dopo la valutazione ambientale, venga depositato il nuovo Piano di fattibilità, poi ci sarà, entro marzo 2027, l’approvazione del piano attuativo depositato lo scorso marzo e nel frattempo è attso anche anche l’ok della Conferenza dei Servizi. Scrive gazzetta.it: "L’obiettivo resta quello di chiudere l’iter di approvazione entro l’estate 2027 e poi far partire i lavori: il traguardo è fissato a giugno 2031, giusto in tempo per avere una stagione intera di partite prima di poter ospitare (sperano club e Comune) gli Europei nell’estate 2032".