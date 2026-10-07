Verso Olympiacos-Milan: AIMC e Curva Sud stanno organizzando due voli charter. Tutte le info

In vista della trasferta di Europa League del Milan ad Atene contro l'Olympiacos del prossimo 26 novembre, ecco il comunicato dell'Associazione Italiana Milan Club che, insieme alla Curva Sud Milano, sta organizzando due voli charter per i tifosi milanisti che vorranno andare in Grecia per assistere alla partita della squadra di Ruben Amorim:

"Avviso charter

Considerati gli elevati costi dei voli di linea, dell’eventuale pernottamento in hotel, dei trasferimenti aeroporto–stadio e ritorno (e senza tralasciare il contesto particolarmente “caloroso”), AIMC e Curva Sud stanno organizzando due voli charter dedicati ai tifosi rossoneri.

Sono previste due partenze:

un volo dall’aeroporto di Orio al Serio

un volo dall’aeroporto di Milano Malpensa “Silvio Berlusconi”

La partenza è prevista in mattinata, con orari ancora da confermare, mentre il rientro avverrà subito dopo la partita.

Quota indicativa: circa € 400

La quota comprende:

volo andata e ritorno

biglietto della partita

trasferimenti in navetta (andata e ritorno)

La quota indicata è al momento orientativa e si sta lavorando per cercare di ottenere il miglior prezzo possibile.

Documento necessario: carta d’identità valida per l’espatrio.

Invitiamo pertanto i Milan Club a comunicare quanto prima le proprie adesioni alla Segreteria, così da poter organizzare al meglio la trasferta e garantire la presenza di tutti noi rossoneri… ESSERE TUTTI NOI – ROSSONERI DOC!!!!!!!

Forza Milan, sempre!".

Per chi fosse interessato può rivolgersi alla segreteria AIMC attraverso questa mail aimcmilano@hotmail.com oppure chiamando questi numeri 02/4053076 - 02/4077736 - 338/8770642.