La classifica dei giocatori con più presenze in nazionale: Modric può superare Messi nella prossima sosta

Ieri contro la Spagna, Luka Modric ha collezionato la sua 206^ presenza con la maglia della Croazia. La classifica dei più presenti in nazionale

Nell'ultimo match di questa sosta ontro la Spagna, Luka Modric ha collezionato la sua 206^ presenza con la maglia della Croazia ed è ora solo ad una partita di distanza da Lionel Messi che nelle scorse ore ha giocato la sua ultima gara con la maglia dell'Argentina. Nella prossima sosta di novembre, il centrocampista del Milan avrà quindi la possibilità di raggiungere e superare l'ex Barcellona. In vetta alla classifica dei calciatori con più presenze in nazionale c'è Cristiano Ronaldo con 234 partite. Da qualche giorno il portoghese è al centro di un caso dopo che ha deciso di lasciare il ritiro del Portogallo ed è da capire se la sua carriera in nazionale proseguirà ulteriormente.

Questa la classifica dei giocatori con più presenze in nazionale:

234 - Cristiano Ronaldo (Portogallo)

207 - Lionel Messi (Argentina)

206 - Luka Modric (Croazia)

202 - Bader Al-Mutawa (Kuwait)

195 - Soh Chin Ann (Malesia)

193 - Ahmed Kano (Oman), Hassan Al-Haydos (Qatar)

184 - Ahmed Hassan (Egitto)

182 - Andrés Guardado (Messico)

180 - Sergio Ramos (Spagna)

Dopo la sconfitta contro la Spagna, Modric ha dichiarato come riporta Sportske Novosti: "Siamo tutti d'accordo sul fatto che sia andata molto meglio rispetto alla partita contro l'Inghilterra. Il risultato non è stato a nostro favore e meritavamo almeno di non perdere. Se Matanović avesse segnato, saremmo andati 2-0... Ma abbiamo avuto tutto quello che ci è mancato contro l'Inghilterra. La Spagna ci ha punito per le mezze occasioni. Possiamo comunque essere soddisfatti dell'approccio e della coesione. Andiamo avanti, questa è una sensazione migliore".