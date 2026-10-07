Serafini: "Il Milan ha grandi potenzialità. Chi mi ha sorpreso di più finora è Moreira"

Il giornalista Luca Serafini, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha detto la sua sull'inizio di stagione del nuovo Milan d Ruben Amorim

Intervistato in esclusiva da MilanNews.it, Luca Serafini, noto giornalista e grande tifoso milanista, ha commentato così l'inizio di stagione del Milan di Ruben Amorim:

Un giudizio sulle prime sei partite del Milan in queste stagione ed un pensiero su Amorim

"Io credo che il Milan abbia delle grandi potenzialità, che abbia una base di qualità notevole, ma spero che la lezione ad Amorim sia servita. Secondo me quando tu arrivi in un club che per l'ennesima volta in pochi anni ha fatto la rivoluzione dello staff tecnico, lo staff dirigenziale, la rosa, devi affidarti ad un numero di giocatori, avere una formazione titolare e intorno ad essa fare quei cambiamenti, esperimenti che ti servono. Cambiare 4/5/6 giocatori in ogni partita non serve, il Milan ha 12/13 giocatori di grande livello e da quelli bisogna ripartire. E quelli a me rendono fiducioso perché i tre dietro con Pavlovic, Gila e De Winter mi piacciono, Rabiot e Modric mi piacciono, Chukwueze e Moreira mi piacciono, siamo sbilanciati? Si però si preoccuperanno gli avversari se è vero che vuoi dominare. Insomma questi 7/8 giocatori dai quali partire a me rendono fiducioso per la stagione".

Fino a questo momento, qual è stata la cosa più bella di questo Milan e invece quale quella più negativa da sistemare

"Quella che mi ha sorpreso di più è Moreira, anche perché rispetto alla prima partita sulla fascia destra a Torino con la Juve, dopo è diventato completamente un altro, sembra il fratello di quello che ha giocato a Torino e mi sembra un giocatore di grande qualità, di grande gamba, perché lui contrariamente a Chukwueze ha anche un senso difensivo molto spiccato. Quella che mi è piaciuta meno è stato il continuo ricambio delle formazioni titolari. Adesso io ti dico una cosa, cioè tu hai perso la Champions League nella maniera ignobile in cui l'ha persa Milan l'anno scorso e le ultime 10 partite, ma soprattutto l'ultima col Cagliari, ti presenti in Europa League a San Siro davanti a 65.000 persone in una partita che è la storia del Milan, perché Milan-Benfica è la storia del Milan, e tu ti presenti con Rabiot, con Pulisic e con Modric in panchina. Allora non hai capito dove sei. Adesso spero che l'abbia capita, cioè non puoi fare l'allenatore così spregiudicato e estroso al Milan, non con il Benfica a San Siro, non la prima internazionale".