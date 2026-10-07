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MN - Pavlovic su Ramos: "Ha segnato tanto col Portogallo, spero possa farlo anche col Milan"

MN - Pavlovic su Ramos: "Ha segnato tanto col Portogallo, spero possa farlo anche col Milan"MilanNews.it
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Ieri alle 22:24News
di Redazione MilanNews
fonte Antonello Gioia

Presente alla 31esima edizione del Premio Gentleman Fair Play 2025/2026, il difensore della Serbia e del Milan Strahinja Pavlović è stato premiato poco fa sul palco della Scuola Militare Teuliè di Milano. Per il numero 31 rossonero, il gol messo a segno l'anno scorso a San Siro contro il Torino è stato premiato come il migliore siglato dal Milan nella passata stagione.

Così, come raccolto dal nostro inviato sul posto in esclusiva per MilanNews.it, questo un estratto delle parole di Pavlovic sul palco: "Nazionali? Ho visto che ha segnato con il Portogallo nelle ultime partite giocate in Nations League. Spero possa segnare tanto anche con la maglia del Milan".