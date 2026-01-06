Serie B in pausa: come sta andando la stagione di Comotto e Zeroli?

Si riporta di seguito lo score dei calciatori in prestito dal Milan in Serie B nelle ultime partite giocate nei loro attuali club o con le rispettive Nazionali:

CHRISTIAN COMOTTO (Spezia)

Weekend di pausa invernale per la Serie B, ottima occasione per guardare indietro e valutare questa prima parte di stagione per Comotto. Annata condizionata, all'inizio, da un infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dal campo per diverso tempo, oltre che da un rendimento di squadra di certo non positivo. In stagione il centrocampista classe 2008 ha collezionato 10 presenze per un totale di 342 minuti: un assist confezionato in Coppa Italia, l'unico squillo statistico.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 10

Reti: 0

Assist: 1

KEVIN ZEROLI (Monza)

Così come per lo Spezia, anche il Monza in pausa nel fine settimana come tutta la Serie B. Dopo l'inizio di stagione ostacolato dall'infortunio, il classe 2005 ha ottenuto qualche presenza risicata: la sua ultima apparizione in campo risale al 25 ottobre quando venne impiegato per 33 minuti contro la Reggiana. Da quel momento nove partite saltate in Serie B: le prime cinque guardate dalla panchine e le ultime tre neanche convocato dal tecnico. In mezzo c'è stata la convocazione con l'Italia U21. Zeroli però non perde la fiducia e per salutra il 2025 ha scritto sui propri social: "Un altro anno di lavoro e crescita. Si continua!".

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 5

Reti: 0

Assist: 0