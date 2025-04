Serie C, ufficiale la data del recupero di Gubbio-Milan Futuro. Si gioca mercoledì alle 18

La Lega Pro dispone che le sottoindicate gare, rinviate con com. uff. n.148/DIV del 21.04.2025, vengano recuperate nella data e con l’orario di seguito riportati:

MERCOLEDÌ 23 APRILE 2025

GIRONE B

AREZZO-LUCCHESE Ore 18.00

CAMPOBASSO-PERUGIA Ore 18.00

GUBBIO-MILAN FUTURO Ore 18.00

LEGNAGO-SALUS PESCARA Ore 18.00

PINETO-VIRTUS ENTELLA Ore 18.00

PONTEDERA-RIMINI Ore 18.00

SESTRI LEVANTE-ASCOLI Ore 18.00

TERNANA-PIANESE Ore 18.00

TORRES-CARPI Ore 18.00

VIS PESARO-SPAL Ore 18.00

Sarà possibile seguire la diretta della partita su Sky Sport, NOW Tv e con il consueto live testuale di MilanNews.it

SERIE C GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Virtus Entella 81

Ternana 70 (-2 punti)

Torres 65

Pescara 61

Arezzo 58

Vis Pesaro 56

Pineto 55

Pianese 53

Rimini 50 (-2 punti)

Pontedera 45

Gubbio 45

Perugia 44

Carpi 44

Campobasso 40

Ascoli 39

Lucchese 36 (-6 punti)

Milan Futuro 33

SPAL 31 (-3 punti)

Sestri Levante 27

Legnago Salus 25

COME FUNZIONANO I PLAYOUT IN SERIE C

I playout coinvolgeranno 4 squadre per ogni girone, ovvero quelle classificate dal 19° al 16° posto. Gli incroci opporranno le penultime alle quintultime e le terzultime con le quartultime. Saranno scontri ad andata e ritorno, con la seconda partita che si giocherà in casa della squadra meglio classificata. Al termine della doppia sfida la squadra sconfitta retrocederà, l’altra sarà salva. In caso di parità dopo la doppia sfida rimane in Serie C la squadra che ha ottenuto il miglior piazzamento nella stagione regolare.

C’è una specifica: non tutti i playout sono sicuri di essere giocati. Se tra penultima e quintultima ci sono più di 8 punti di distacco al termine della stagione regolare la penultima sarà direttamente retrocessa. Lo stesso vale per le distanze tra quartultima e terzultima: se superiore agli 8 punti la terzultima retrocede direttamente.

LE PROSSIME PARTITE DEL MILAN FUTURO

Gubbio (A), Vis Pesaro (H).

H: in casa

A: in trasferta

CAMARDA, BARTESAGHI E JIMENEZ POSSONO DISPUTARE I PLAYOUT?

In questo finale di stagione Camarda, così come Bartesaghi, è tornato in Serie C per aiutare i compagni a mantenere la categoria, ma con una piccola delusione: nel caso in cui i rossoneri dovessero arrivare ai playout l'attaccante non potrà prendervi parte, questo perché la regola dice che potranno essere utilizzati nelle eventuali gare di PlayOff o PlayOut solamente quei calciatori che abbiano raggiunto nel corso della regular season le 25 presenze negli elenchi di gara della Seconda squadra. Attualmente per il classe 2008 siamo a 16 presenze in distinta e solo 2 gare di campionato di regular season da giocare. Lo stesso discorso vale per Alex Jimenez, che non può più arrivare a quota 25. Bartesaghi invece è a quota 24 e riuscirà ad arrivare alle presenze minime venendo convocato per almeno una delle prossime due sfide.