Shevchenko: "Un Pallone d'Oro al Genoa? Quello fa parte del passato. Ora voglio fare bene come allenatore"

Durante la conferenza stampa di presentazione, Andriy Shevchenko, neo allenatore del Genoa, ha risposto alla domanda su cosa significa che un ex Pallone d’Oro come lui ora sia al Genoa ad allenare. Sheva ha risposto così: “Il Pallone d'Oro è il passato. Ora vorrei fare qualcosa da allenatore. Cercherò e farò di tutto per far sì che il rapporto con il Genoa sia lungo. Mi sono preparato per questo. Aspettavo da tempo l'opportunità di lavorare in un club. Sicuramente in questo momento c'è tanto da fare in questa squadra ma questo non mi spaventa. Mi dà una carica a lavorare di più e cercare nuove soluzioni solo per il bene del Genoa”.