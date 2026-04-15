Si dimette Javier Mascherano, l'allenatore dell'Inter Miami di Messi

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(ANSA) - ROMA, 14 APR - Spiegando la sua scelta con motivi personali, Javier Mascherano si è dimesso a sorpresa da allenatore dell'Inter Miami, la squadra del campionato nordamericano Mls che schiera Lionel Messi. Il 41enne argentino non ha dato altre spiegazioni, limitandosi ad una dichiarazione con cui "ringrazia il club per la fiducia riposta in me, i dipendenti per il loro impegno collettivo, ma soprattutto i giocatori, che ci hanno permesso di vivere momenti indimenticabili". L'ex centrocampista di Barcellona e Liverpool era a Miami dal gennaio 2025 e ha guidato la squadra in 67 partite, vincendo la Mls Cup e arrivando fino agli ottavi di finale del Mondiale per club, dove l'Inter Miami ha perso col Paris Saint-Germain.

Il club ha fatto sapere che nelle prossime partita sarà un altro argentino, Guillermo Hoyos, a guidare la squadra, che dopo sette giornate di campionato occupa il terzo posto nella Eastern Conference. (ANSA).