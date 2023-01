Si è chiuso il 2022 del Milan: Scudetto e ottavi di Champions i fiori all'occhiello

MilanNews.it

Si è chiuso poco fa il 2022. Il Milan lo ha coronato con il 19esimo Scudetto della sua storia, vinto al termine di un duello esaltante contro l'Inter e festeggiando in maniera indimenticabile per le strade di Milano e in tutto il mondo. L'anno appena trascorso, inoltre, ha portato i rossoneri nuovamente agli ottavi di Champions League dopo 8 anni, da disputare contro il Tottenham di Antonio Conte tra il 14 febbraio a San Siro e l'8 marzo a Londra, e ancora in lotta per il titolo in Serie A, da contendere, oltre che con le rivali di sempre Inter e Juventus, anche col Napoli, capolista con 8 punti di vantaggio su Leao e compagni.