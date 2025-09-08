Simic di nuovo in Serie A? La Lazio ci prova per il difensore ex Milan
L'ex difensore del Milan, Jan-Carlo Simic potrebbe presto tornare a giocare in Italia. Sì, perchè secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, la Lazio avrebbe già recapitato un'offerta ufficiale all'Anderlecht per il difensore classe 2005, ex Milan. Nonostante il contratto del serbo scada solamente nel 2029, la dirigenza capitolina ha intensificato i contatti con il club belga con l'obiettivo di bloccare l'operazione in vista di gennaio.
La valutazione dell'ex talento milanista si aggira intorno ai 12 milioni di euro, con il Milan che, in virtù di un accordo precedente, incasserà il 20% sulla futura cessione. La Lazio è determinata a portare a termine l'operazione per regalare a Sarri il primo, atteso rinforzo per la seconda parte di stagione.
