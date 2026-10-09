Sindaco Sala sul novo stadio: “Ora tocca a Milan e Inter, so che stanno lavorando. Non possiamo perdere l’occasione di Euro 2032”

Il sindaco Sala ha parlato del nuovo stadio dopo che il TAR ha respinto i ricorsi sulla vendita di San Siro.

La strada verso il nuovo San Siro è più tracciata che mai, dopo che il TAR ha respinto tutti i ricorsi sulla vendita di San Siro il prossimo passo adesso vede le due squadre di Milano protagoniste con la presentazione del rendering e del progetto per fine mese. In merito a questo, il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della Biennale dell'economia cooperativa promossa da LegaCoop ha rilasciato queste parole.

"I prossimi passi sono ovviamente nelle mani delle due società. Io mi aspetto che il prossimo passo e a breve sia quello finalmente di mostrare il rendering dello stadio. Credo ci stiano lavorando, anzi so che ci stanno lavorando per poterlo presentare a breve, non so quando, quella mi sembra la prima cosa da fare. La seconda cosa da fare è garantire la tenuta dei tempi, quindi un programma di lavori serio, non possiamo perdere l'occasione di Euro 2032, sarebbe una cosa disastrosa di immagine per la città. Quindi il tema è chiarire bene i tempi, perché nonostante noi addetti ai lavori ce li abbiamo in testa, i cittadini no. Serve a questo punto un'operazione di trasparenza nei confronti dei cittadini. Il primo punto è veramente far sì che Sir Norman Foster e Manica vengano a Milano e mostrino il risultato del loro lavoro".