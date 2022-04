Sky - Le probabili scelte di Pioli: Brahim verso la panchina

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto a Sky Sport 24 direttamente da Milanello, Peppe di Stefano ha rilasciato notizie importanti di formazione. Dopo la titolarità con il Torino, Brahim Diaz dovrebbe andare in panchina nella partita contro il Genoa di domani sera. Al suo posto, nel ruolo di trequartista, è in vantaggio Franck Kessie, nonostante in settimana sia stato provato anche Rade Krunic. Ballottaggio sull'esterno destro, con Saelemaekers momentaneamente in vantaggio su Messias; sulla sinistra, invece, ci sarà Rafael Leao. Davanti a Maignan confermati Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo torna Ismael Bennacer, recuperato dopo il problema muscolare; al suo fianco ci sarà Sandro Tonali.