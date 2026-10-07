News Skydance per i diritti tv di Serie A? Cardinale: "Vedremo, tutto è possibile"

Gerry Cardinale nella sua intervista a Il Sole 24 Ore ha parlato della possibilità che Skydance entri in corsa per i diritti televisivi di Serie A

Gerry Cardinale, alla guida di RedBird, è stato protagonista di un importantissimo investimento nel campo dell'entertainment in questi ultimi mesi. Insieme alla famiglia di David Ellison, ha guidato la formazione della nuova casa di produzione Skydance-Paramount che ha acquisito anche la Warner Bors. Discovery e che mira a competere con il colosso di Netflix negli anni a venire. Almeno secondo quanto dichiarato da Gerry Cardinale nella sua intervista a Il Sole 24 Ore in merito proprio a questa operazione.

DIRITTI TELEVISIVI SERIE A: CARDINALE TERGIVERSA

Gerry Cardinale ha legato quest'ultimo investimento anche al mondo del calcio, in cui potrebbe entrare come Paramount ha già fatto in altri paesi, e nel mondo del Milan di cui è proprietario. Di seguito le sue dichiarazioni a Il Sole 24 Ore sull'eventualità che Skydance entri in competizione, in futuro, per i diritti televisivi di Serie A: "Vedremo. Non lo so ancora. Credo che Dazn faccia un ottimo lavoro. Ma tutto è possibile. Abbiamo molto da fare e molte priorità su cui concentrarci prima di pensare a questo"