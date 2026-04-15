Sorride Zeroli: è rientrato tra i convocati dopo otto partite

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Il Milan, tra sessione estiva e invernale, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono undici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Gli aggiornamenti su Kevin Zeroli, in prestito secco alla Juve Stabia.

KEVIN ZEROLI (Monza, da gennaio Juve Stabia)

Sorride Kevin Zeroli: il centrocampista cresciuto nel vivaio rossonero è tornato tra i convocati di mister Abate per la partita vinta 2-0 in casa contro il Cesena. Il classe 2003 è rimasto tutta la gara in panchina ma almeno ha riassaggiato le sensazioni del giorno di gara dopo aver saltato otto partite per infortunio, dal 22 febbraio in avanti. La sua esperienza a Castellammare era cominciata molto bene e ora vuole concluderla al meglio andando a caccia del sogno promozione.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 12 (5 Monza + 7 Juve Stabia)

Reti: 1 (0 Monza + 1 Juve Stabia)

Assist: 0