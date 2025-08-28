Sorteggio Champions, presente anche Zlatan Ibrahimovic come ospite

Alle ore 18 prenderà il via il sorteggio per la fase finale di Champions League. A differenza delle ultime quattro stagioni, questa volta dalle urne non uscirà il nome del Milan che per questa stagione, complice il fallimento dello scorso anno, non si è qualificato nè per la massima competizione europea nè per quelle secondarie, l'Europa e Conference League. L'obiettivo dei rossoneri, chiaramente, è quello di tornare protagonista fra circa un anno, già a partire dalla prossima stagione.

Nonostante questo, nella sala delle cerimonie di Nyon, nel pomeriggio di oggi, sarà presente un po' di Milan. Ci sarà Ricardo Kakà, ospite speciale, ma anche il Senior Advisor rossonero ed ex centravanti Zlatan Ibrahimovic. Ancora non è chiaro se lo svedese sarà invitato sul palco e con che ruolo è presente oggi in Svizzera.