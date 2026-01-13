Sotto con i recuperi: domani Napoli e Inter, giovedì Bologna e Milan

Non c'è riposo in questo inizio 2026 per il Milan. La formazione rossonera, in campo domenica a Firenze (1-1) dopo essere stata in campo a San Siro contro il Genoa giovedì scorso (1-1), è attesa da un nuovo impegno infrasettimanale. Giovedì 15, dopodomani alle ore 20.45, i rossoneri saranno ospiti del Como per il recupero della sedicesima giornata di Serie A Enilive, saltata per la Supercoppa Italiana a Riyadh che si è disputata prima di Natale e da cui il Milan stesso è stato eliminato subito in semifinale.

Impegnate infrasettimanalmente, dunque, anche le altre tre squadre impegnate in Supercoppa. Domani alle 18.30 scenderà in campo il Napoli in casa contro il Parma; alle 20.45 sarà il turno dell'Inter a San Siro contro il Lecce. Dopodomani, alle 18.30, la gara del Milan sarà anticipata da quella tra Hellas Verona e Bologna.

DOVE VEDERE COMO-MILAN

Data: giovedì 15 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: Giuseppe Sinigaglia di Como

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it