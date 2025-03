Squalifica Fonseca, l'allenatore del Lens: "Sappiamo le difficoltà che ci sono con gli arbitri al momento"

Arrivano le reazioni alla decisione della Commissione disciplinare francese di squalificare per nove mesi, dunque fino al 30 giugno 2025, il tecnico del Lione Paulo Fonseca, dopo il testa a testa di quest'ultimo contro l'arbitro Benoit Millot negli ultimi minuti della sfida vinta dai suoi contro il Brest in campionato, per 2-1.

In particolare anche uno dei suoi colleghi in Ligue 1, l'allenatore del Lens Will Still, ha detto la sua sulla maxi sanzione sportiva comminata all'ex Milan: "È un evento che segna il calcio francese" - spiega Still - ". È qualcosa di del tutto inedito. Poi sarò onesto, ma ho avuto abbastanza problemi con gli arbitri, ho ricevuto abbastanza cartellini anch'io per poter dire qualsiasi cosa. Ci sono persone competenti che hanno preso decisioni e non spetta a me commentare nulla".

Senza esprimere apertamente solidarietà, Still ha ricordato che le difficoltà con gli arbitri francesi non riguardano solo Fonseca: "Sappiamo le difficoltà che ci sono con gli arbitri francesi al momento. E lo dico, le persone nelle posizioni giuste stanno facendo il lavoro necessario per risolverlo. Ma lo ripeto, non sono in una posizione adatta per giudicare, sono mal posizionato per parlarne. Perché tutti conoscono il mio curriculum con gli arbitri".