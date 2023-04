Squeri (Sindaco San Donato): "Contatti avviati dieci giorni fa. Il Milan reputa interessante la zona"

MilanNews.it

Francesco Squeri, Sindaco di San Donato Milanese, ha parlato così dell'ipotesi stadio sull'area di San Francesco: “L’ipotesi di nuovo stadio del Milan a San Donato nasce non più tardi di una decina di giorni fa, prima non avevamo avuto alcun contatto. È stato aperto un tavolo di confronto e di lavoro per vedere anche le ricadute sulla città. Il Milan reputa interessante il sito perché è molto visibile, ben servito dalla stazione della ferrovia di San Donato, in quindici minuti a piedi sei alla stazione della metropolitana, siamo a metà tra tangenziale e svincolo autostradale", ha detto a Radio Rossonera. "Per il Milan quindi il sito è ideale per viabilità, visibilità e oltretutto il PGT prevede già per l’area di S.Francesco la destinazione a uso sportivo con il progetto ancora valido di SportLifeCity - un’arena da 23.000 posti - servirebbe quindi una variante dai tempi non troppo lunghi che il nostro ufficio tecnico ha stimato in 6-8 mesi e da quello che potuto capire la rapidità è uno degli aspetti principali richiesti dal Milan. Per la città di San Donato ci sarebbero vantaggi e svantaggi, quindi con molta onestà apriremo un tavolo di lavoro e vedremo il progetto nei dettagli per poi valutarlo.