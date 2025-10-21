Stasera Napoli e Inter giocano in Champions League: le percentuali delle loro sfide

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Domani torna la Champions League, che vedrà impegnate il Napoli e l'Inter. Nella terza giornata del torneo, la squadra di Antonio Conte vola in Olanda per affrontare il Psv Eindhoven e, sebbene parta con i favori del pronostico, deve abbattere un tabù: i due precedenti con la formazione olandese hanno portato altrettante sconfitte. Gli esperti Sisal vedono i tre punti per il Napoli a 2,20 rispetto al 3,20 del PSV mentre il pareggio è offerto a 3,10. I nerazzurri tra campionato e coppa vanno a caccia della sesta vittoria consecutiva e l'occasione si presenta nelle vesti dell'Union SG.

Gli esperti Sisal danno fiducia ai ragazzi di Chivu, vittoriosi a 1,70, mentre il successo dei belgi si gioca a 4,75 mentre si scende a 3,75 per il pareggio. Sommer vuole blindare la sua porta - il clean sheet nerazzurro è in quota a 2,65 - e la conseguenza è un classico risultato esatto di 2-0 a favore dell'Inter, dato a 8,50. (ANSA).