Stop Jashari, Moretto: "Il Milan valuta che posizione prendere con Musah"
di Francesco Finulli

L'infortunio di Ardon Jashari è un brutto colpo per il Milan. In primis in campo con Massimiliano Allegri che perde un pezzo del suo centrocampo rinnovato in estate, tra gli altri proprio con il calciatore svizzero. In secondo luogo anche le operazione di mercato rossonere di queste ultime giornate frenetiche pootrebbero risentirne: in particolare quella legata a Yunus Musah per il quale il club milanista aveva già un accordo di massima con l'Atalanta

Nell'ultimo video su YouTube Matteo Moretto ha confermato l'indiscrezione di MilanNews.it secondo cui l'operazione al momento rischia di saltare. Le parole del collega esperto di mercato: "Ardon Jashari resterà fermo quasi due mesi se non di più per un infortunio grave al perone. Questo tipo di stop potrebbe condizionare il mercato del Milan che sta valutando che posizione prendere con Yunus Musah, vicinissimo all'Atalanta: vedremo la reazione del club rossonero".