Superlega tra dispetti e ricorsi: Ceferin esclude Agnelli dalla cena di gala di Nations League

Due giorni dopo essere tornata a citare la Superlega in un documento ufficiale, la Juventusriprende stasera il cammino in Champions League, il torneo che la stessa Superlega dovrebbe sostituire. Ed è un “derby” tra squadre su poli opposti - sottolinea Repubblica -, visto che il Chelsea è uno dei 9 club che dopo aver tentato lo strappo, si è ricongiunto alla UEFA.

Nessun invito - Intanto, il fronte tra Agnelli e Ceferin è sempre il più caldo. L’ultimo sgarbo lo ha piazzato la UEFA - si legge -, che ha escluso dalla cena di gala che precederà le final four di Nations League il presidente della Juve. Nonostante sia il padrone di casa di due partite, la semifinale Belgio-Francia e la finale per il 3° posto, entrambe in programma allo Juventus Stadium. Agnelli poi è anche uno degli ospiti della Federcalcio per la prima semifinale a San Siro tra Italia e Spagna. I due inviti quasi certamente non sarebbero stati accolti per altri impegni del presidente bianconero, però il caso diplomatico resta.

Tribunale di Madrid - Il tutto, mentre ieri la UEFA ha inviato al tribunale di Madrid una istanza di ricusazione del giudice Manuel Ruiz de Lara, l’uomo che dalla Spagna stava indebolendo la stretta di Ceferin sulle società separatiste, costringendolo a cancellare i procedimenti contro Juve, Real e Barcellona, ma anche le sanzioni concordate con le 9 che s’erano già arrese ritornando sotto la bandiera UEFA .