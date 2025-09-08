Taibi: "Adli è uno che in Italia serviva, magari non al Milan"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex portiere rossonero e dirigente Massimo Taibi, il quale ha dichiarato sul Milan: "Finalmente stanno costruendo per il futuro. Hanno preso ottimi giocatori, non hanno fatto proclami. Si riparte da questa ricostruzione ed è logico che sia così. Hanno preso un allenatore che è una certezza. Adli? E' uno che in Italia serviva, non magari al Milan. A Firenze soprattutto".

Da chi mi aspetto un segnale forte alla ripresa del campionato? L'Inter, che viene dal ko contro l'Udinese ed è cominciato qualche processo. Così come il Torino, il Napoli. Bisogna vedere quanto sarò bravo Conte a gestire la Champions. Ma tutte devono dare delle risposte".