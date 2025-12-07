Tante polemiche con la Lazio e poi gol loro su un angolo inesistente. Allegri: "Ho sorriso dopo la partita perché..."

In merito al momento della squadra dopo la sconfitta contro la Lazio, Massimiliano Allegri ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

Come ha reagito la squadra alla sconfitta? Che ne pensa delle parole di Fabregas dopo la sconfitta di ieri? Ha detto che preferisce perdere che stare tutti dietro la palla a difendere.

"Non ho sentito quello che ha detto Fabregas, sta facendo un lavoro importante col Como. Per noi è importante dare seguito ai risultati. Giovedì con la Lazio siamo stati paradossalmente anche più "bellini", ma non abbiamo avuto la cattiveria per portare a casa il risultato. Deve essere vista come un'opportunità di miglioramento. Quando la squadra gioca con grande rispetto e cattiveria difficilmente prendi gol su palla inattiva".

Tante polemiche con la Lazio e poi gol loro su un angolo inesistente...

"Ho sorriso dopo la partita, perché sabato nella decisione del rigore è stato tolto alla Lazio un angolo che era angolo, giovedì siamo stati eliminati per un angolo che non era angolo. Il calcio l'ha inventato un diavolo, ci sono certe combinazioni... Ma ci abbiamo riso sopra".

