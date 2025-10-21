Tanti auguri a Matteo Gabbia che oggi compie 26 anni
Oggi è il compleanno di Matteo Gabbia che compie 26 anni. Attraverso il sito, il Milan gli ha fatto così gli auguri: "Oggi il mondo rossonero abbraccia Matteo Gabbia per i suoi 26 anni: nato nel 1999 a Busto Arsizio, cresciuto nel nostro Settore Giovanile e arrivato in Prima Squadra con la stessa umiltà di sempre. Dalle prime volte al professionismo, dal prestito in Spagna al gol nel Derby a San Siro: appartenenza, coraggio e affidabilità al servizio del Milan, diventando un punto di riferimento dentro e fuori dal campo.
Continuiamo a camminare insieme, orgogliosi dei nostri colori. Tanti auguri, Matteo!".
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com