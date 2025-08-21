Tanti auguri a Samuele Ricci che oggi compie 24 anni
Oggi è il compleanno di Samuele Ricci e il Milan ha fatto così gli auguri sul suo sito al centrocampista rossonero arrivato quest'estate dal Torino: "Nuovo compleanno in casa milanista, e stavolta si tratta di una prima volta. Perché oggi, 21 agosto 2025, Samuele Ricci compie 24 anni. Il centrocampista azzurro ha vissuto delle settimane intense sin dal suo approdo in rossonero, dalla tournée - trovando anche il gol contro il Perth Glory - all'esordio ufficiale a San Siro contro il Bari in Coppa Italia, e ora può concedersi un momento per festeggiare con gli affetti più cari e con tutta la famiglia del Milan, con l'augurio di una stagione ricca di soddisfazioni e gioie. Buon compleanno, Samuele!".
Questo invece il post su Instagram:
