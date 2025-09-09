Tanti auguri Luka Modric! Il fuoriclasse rossonero compie 40 anni

vedi letture

Ed ecco il giorno fatidico, tanti auguri Luka Modric compie 40 anni! Il leggendario centrocampista croato, arrivato quest'estate al Milan dopo una carriera da far girare la testa spesa soprattutto con la maglia del Real Madrid di cui è il giocatore che ha vinto più titoli nella storia, festeggia il compleanno così importante con l'ennesima prestazione di altissimo livello: ieri un assist e 82 minuti in campo nella netta vittoria della Croazia per 4-0 contro Montenegro.

La carriera di Modric parla per sè. In Croazia con la Dinamo Zagabria ha vinto 3 campionati, 1 Supercoppa e 2 Coppe. In Spagna con il Real Madrid ha vinto 4 campionati, 5 Supercoppe, 2 Coppe, 6 Champions (record), 5 Supercoppe Europee, 6 Mondiali per Club. Ha trascinato la Croazia in una finale del Mondiale storica nel 2018, anno in cui è stato premiato con il Pallone d'Oro. Da qualche settimana se lo godono i tifosi del Milan, squadra che Modric ha sempre sostenuto di tifare.

Tanti auguri Luka!