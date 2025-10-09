Tanti rossoneri in campo domani con le proprie Nazionali

Oggi alle 07:20News
di Francesco Finulli

Saranno diversi i rossoneri impegnati domani con le rispettive Nazionali. Di seguito il programma:

Davide Bartesaghi (Italia Under 21)

Italia-Svezia: venerdì 10 ottobre alle 18.15, Cesena - Qualificazioni Europeo U21 2027

Zachary Athekame (Svizzera Under 21)

Svizzera-Islanda: venerdì 10 ottobre alle 18.30, Lucerna - Qualificazioni Europeo U21 2027

Mike Maignan, Christopher Nkunku e Adrien Rabiot (Francia)

Francia-Azerbaigian: venerdì 10 ottobre alle 20.45, Parigi - Qualificazioni Mondiali 2026

Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)

Belgio-Macedonia del Nord: venerdì 10 ottobre alle 20.45, Gand - Qualificazioni Mondiali 2026

Pervis Estupiñan (Ecuador)

Stati Uniti-Ecuador: sabato 11 ottobre alle 2.30, Austin - Amichevole

Christian Pulisic (Stati Uniti)

