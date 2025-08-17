Tare a Mediaset: "Con Modric, Jashari e Ricci penso di aver alzato il livello tecnico della squadra"
Igli Tare ha parlato a Canale 5 nel pre partita di Milan-Bari. Queste le sue dichiarazioni:
Restyling a centrocampo. Perché? “La nostra intenzione, l’abbiamo dimostrato a voi quando siete venuti a Casa Milan, era di intervenire a centrocampo. Il Milan deve dominare le partite, con l’arrivo di Modric, Jashari e Ricci penso di aver alzato il livello tecnico di questa squadra”.
Come hai convinto Modric? “Non era molto difficile, da bambino ha tifato Milan. Ci siamo trovati come due ex bambini che tifano la stessa squadra. Ho capito subito che il suo pensiero era verso il Milan, ho cercato di trasmettere entusiasmo: il suo arrivo è un valore aggiunto a questa squadra
Esce Thiaw, entra De Winter. L'impatto a bilancio delle operazioni, con un occhio al "buco" Champions
