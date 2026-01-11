Allegri a TL: "Da qui alla fine queste 5 più il Como lotteranno per i quattro posti in Champions"

Al termine della gara tra Fiorentina e Milan, finita con il punteggio di 1-1 e valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A Enilive, il mister rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto in zona mista ai microfoni dei colleghi di TeleLombardia. Le sue dichiarazioni.

Da quando vi hanno detto che segnate al primo tiro in porta, adesso bisogna fare 5 tiri e poi si soffre...

"Sì perchè poi non vai in vantaggio e devi recuperare. Bisogna sicuramente migliorare nelle situazioni dopo che hai recuperato la partita: avevamo sette minuti per portarla a casa e non ci siamo riusciti"

Ci spiega le scelte? Sei giocatori diversi...

"Abbiamo giocato giovedì. Stiamo tutti bene ma con caratteristiche diverse. Estupinan ha fatto una buona partita e non era facile: rientrava. I tre di centrocampo giocavano per la prima volta insieme, Fullkrug per la prima volta dall'inizio. Però il primo tempo è stato un buon primo tempo perché abbiamo avuto occasioni importanti"

Che domenica sera sarà per Max Allegri?

"Abbiamo allungato la striscia dei risultati positivi. Ora bisogna cominciare a vincere e pensare alla partita di giovedì. Inter-Napoli? La partita la guardo perché sicuramente sarà una bella partita. Ma tanto da qui alla fine, se non ci sarà il tracollo di qualcuno, queste cinque squadre più il Como lotterrano fino alla fine per i quattro posti in Champions"