Allegri promuove Fullkrug: "Ha fatto due assist. Quando la palla arriva vicino all'area..."

Dopo l'1-1 in casa della Fiorentina, Massimiliano Allegri ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV:

Sulla partita: "Abbiamo ripetuto gli errori degli ultimi tre minuti di giovedì, oggi li abbiamo fatti negli ultimi sette. Prima del pareggio abbiamo giocato bene, poi abbiamo avuto troppa fretta".

Su Fofana: "Nel calcio si sbaglia, biogna lavorare per migliorare".

Su Fullkrug e Nkunku: "Fullkrug ha datto due assist, quando la palla arriva vicino all'area lui è molto bravo in quelle situazioni. Nkunku? Quando fa le cose con cattiveria le cose vengono meglio. Per portare a casa le vittorie serve cattiveria in difesa e in attaco".

Sul fatto di non aver perso: "Dobbiamo migliorare in certe situazioni. Dobbiamo tornare a vincere, mancano 34-36 punti per arrivare tra le prime quattro".