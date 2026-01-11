Rammarico per Fullkrug: "Avremmo dovuto sfruttare più possibilità"

Prima gara da titolare con la maglia rossonera per Niclas Fullkrug che è sceso in campo all'Artemio Franchi contro la Fiorentina in occasione del pareggio 1-1. Buona partita del tedesco che ha mandato due volte Pulisic davanti a De Gea, con l'americano che però non è stato in grado di sfruttare nessuna delle due occasioni. Poi il centravanti ex West Ham ha lasciato il campo all'ora di gioco, poco prima del vantaggio viola.

Sul suo profilo Instagram, Niclas Fullkrug ha espresso il suo commento sulla partita di Firenze: "Un'altra prova del nostro forte spirito di squadra, ma avremmo dovuto sfruttare molte più possibilità! Era il momento di prendere questi tre punti - il prossimo incontro è proprio dietro l'angolo!"