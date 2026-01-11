Stasera Inter-Napoli, Allegri si defila: "Non ci penso. Dobbiamo pensare a noi stessi"

Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, è intervenuto ai microfoni di DAZN a margine del pareggio contro la Fiorentina per 1-1. Di seguito si riprota un estratto delle sue dichiarazioni.

Stasera Inter-Napoli…

“Non ci penso, assolutamente. Dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo tornare alla vittoria, mancano ancora tanti punti. Mancano ancora 34-36 punti per entrare in Champions. Noi andiamo piano, non perdiamo di vista la realtà. Siamo partiti cambiando il 55% dei giocatori all’interno della rosa, siamo partiti bene ma dobbiamo essere esigenti con noi stessi e cercare di migliorare”