Tare conferma e spiega perché il Milan ha optato per il cambio modulo

Il Milan affronta il Lecce allo stadio Via del Mare tra pochi minuti, alle 20.45, in occasione della seconda giornata di campionato di Serie A Enilive. I rossoneri devono riscattare la partenza falsa che ha visto i rossoneri sconfitti a San Siro contro la neopromossa Cremonese. Una partita caratterizzata dall'emergenza offensiva e dalle indiscrezioni di calciomercato ancora aperto. Ai microfoni di Sky Sport 24, nel pre-gara, ha preso la parola Igli Tare, direttore sportivo rossonero. Un estratto delle sue parole.

Difesa del Milan: qual è il problema?

"Abbiamo analizzato bene anche con Max Allegri tre mesi fa e adesso, vedendo i due gol subiti con la Cremonese: siamo tornati nell'anno passato dove i gol presi erano frutto di disattenzioni e marcature. Perciò abbiamo deciso di fare questo cambio di modulo per dare più sicurezza e garanzia alla squadra"