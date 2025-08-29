Tare conferma e spiega perché il Milan ha optato per il cambio modulo

Tare conferma e spiega perché il Milan ha optato per il cambio modulo MilanNews.it
Oggi alle 21:00News
di Francesco Finulli

Il Milan affronta il Lecce allo stadio Via del Mare tra pochi minuti, alle 20.45, in occasione della seconda giornata di campionato di Serie A Enilive. I rossoneri devono riscattare la partenza falsa che ha visto i rossoneri sconfitti a San Siro contro la neopromossa Cremonese. Una partita caratterizzata dall'emergenza offensiva e dalle indiscrezioni di calciomercato ancora aperto. Ai microfoni di Sky Sport 24, nel pre-gara, ha preso la parola Igli Tare, direttore sportivo rossonero. Un estratto delle sue parole.

Difesa del Milan: qual è il problema?

"Abbiamo analizzato bene anche con Max Allegri tre mesi fa e adesso, vedendo i due gol subiti con la Cremonese: siamo tornati nell'anno passato dove i gol presi erano frutto di disattenzioni e marcature. Perciò abbiamo deciso di fare questo cambio di modulo per dare più sicurezza e garanzia alla squadra"