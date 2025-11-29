Tare: "Maignan? A inizio anno abbiamo fatto un bel discorso insieme a società e allenatore"

Nel pre partita di Milan-Lazio il direttore sportivo rossonero Igli Tare è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida contro i biancocelesti, lui che è un grande ex.

La gestione di Maignan vi vede in che modo?

"Con Maignan abbiamo fatto un bel discorso a inizio anno insieme a società ed allenatore. Siamo contenti che sta facendo un grande campionato, è quello che ci aspettavamo. Stiamo parlando in serenità, ma al momento ci concentriamo su questa partita che sarà fondamentale per la classifica".