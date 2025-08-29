Tare: "Musah-Atalanta? Abbiamo un accordo ma valutiamo dopo la partita"

Il Milan affronta il Lecce allo stadio Via del Mare tra pochi minuti, alle 20.45, in occasione della seconda giornata di campionato di Serie A Enilive. I rossoneri devono riscattare la partenza falsa che ha visto i rossoneri sconfitti a San Siro contro la neopromossa Cremonese. Una partita caratterizzata dall'emergenza offensiva e dalle indiscrezioni di calciomercato ancora aperto. Ai microfoni di Sky Sport 24, nel pre-gara, ha preso la parola Igli Tare, direttore sportivo rossonero. Un estratto delle sue parole.

Fino a che punto sei rimasto spiazzato dall'esordio?

"Spiazzato? Traumatizzato. Tutto un risultato del genere. È stata una settimana da incubo: dobbiamo vincere perché vincere ci dà tranquillità e sicurezza. Dobbiamo essere bravi perché i tifosi del Milan meritano una squadra competitiva. La società ci ha messo in condizione di completare la rosa: dobbiamo essere bravi e umili. Stasera dobbiamo vincere a tutti i costi"

Musah resta?

"Lo valutiamo dopo la partita. Abbiamo un accordo con l'Atalanta ma l'infortunio di Jashari ha complicato la situazione: la decisione verrà presa domani"