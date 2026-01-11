Tare: "Nkunku è un giocatore del Milan e siamo contenti che sia ancora un giocatore del Milan”

di Manuel Del Vecchio

Igli Tare, DS rossonero, ha parlato a DAZN nel pre partita di Fiorentina-Milan. Queste le sue dichiarazioni su Nkunku, con il francese che nei giorni scorsi è stato cercato dal Fenerbahce.

Nkunku è tornato. Resta al Milan?

“È un giocatore del Milan e siamo contenti che sia ancora un giocatore del Milan”.