Tare punta su Jashari: "È un giocatore su cui abbiamo grandi aspettative"

Igli Tare, ds rossonero, intervistato da DAZN nel pre partita di Fiorentina-Milan, ha parlato così di Ardon Jashari, che giocherà titolare, e Christopher Nkunku, tornato a disposizione di Allegri:

Oggi Jashari prima volta da titolare...

“È un giocatore su cui abbiamo grandi aspettative. Nella stagione passata ha fatto vedere giocate e partite importanti. Ha avuto questo incidente ad inizio stagione che gli ha fatto saltare 4 mesi. Da due mesi sta molto bene, si è ripreso, ha giocato due partite in Coppa Italia e in Supercoppa dimostrando di poter stare in una società come il Milan, perciò guardiamo fiduciosi in avanti. Sarà una pedina importante per il Milan del futuro”.

Nkunku è tornato. Resta al Milan?

“È un giocatore del Milan e siamo contenti che sia ancora un giocatore del Milan”.