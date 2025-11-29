Tare su Nkunku: "Abbiamo grande fiducia in lui. Può essere importante per la nostra squadra"

Nel pre partita di Milan-Lazio il direttore sportivo rossonero Igli Tare è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida contro i biancocelesti, lui che è un grande ex.

Gioca Nkuknu: che occasione è per il giocatore? Come mai non si è ancora sbloccato?

"Basta capire come è arrivato al Milan,s enza preparazione, Nel momento in cui si è ripreso un po' è andato in Nazionale ed è tornato infortunato. Quando è rientrato sappiamo che non è questo il suo rendimento ma abbiamo grande fiducia in lui perché può fare la differenza, e piano piano dobbiamo dargli la fiducia perché può essere importante per la nostra squadra".