Tassotti predica calma su Amorim: "Troppo presto per giudicare. Serve tempo"

Mauro Tassotti, ex difensore del Milan, predica calma per quanto riguarda i giudizi su Ruben Amorim e sottolinea che ha bisogno di tempo

Dopo sei partite in questa stagione, a livello di risultati si può dire che l'impatto di Ruben Amorim sia stato positivo. L'unico neo veramente fastidioso è quello dell'esordio in Europa League contro il Benfica, in casa, in cui il Diavolo ha rimediato una brutta sconfitta a monte di una brutta prestazione. In campionato però, pur senza brillare in alcune circostanze, il Milan è ancora imbattuto e, per quello che vale dopo 5 partite, si ritrova a -2 dalla vetta. Per queste ragioni l'ex difensore rossonero Mauro Tassotti, intervistato quest'oggi dalla Gazzetta dello Sport, predica calma per quanto riguarda i giudizi su Ruben Amorim.

TROPPO PRESTO PER GIUDICARE IL LAVORO DI AMORIM

Mauro Tassotti predica calma con i giudizi affrettati su Ruben Amorim, tecnico del Milan: "È davvero troppo presto per giudicare il lavoro di un allenatore nuovo, con una squadra nuova e soprattutto principi nuovi. Come era prevedibile c'è stato qualche momento di difficoltà ma anche tante buone cose proprio come nell'ultima partita contro il Lecce. Sinceramente, un inizio che ci si poteva aspettare. Ora però serve tempo, un tempo necessario di inserimento per Amorim per conoscere al meglio l'ambiente e i giocatori stessi"